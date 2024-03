NA BRIGA PELO TÍTULO

Estupiñán faz hat-trick, Bahia goleia Jequié e está na final do Baianão

Esquadrão domina rival na Fonte Nova e agora espera por Vitória ou Barcelona na decisão estadual

Publicado em 16 de março de 2024 às 18:14

Estupiñan fez três gols para o Bahia sobre o Jequié na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O atual campeão está na final do Campeonato Baiano. O Bahia confirmou presença na decisão após golear o Jequié por 4x1, na tarde deste sábado (16), na Arena Fonte Nova. O destaque da partida foi o centroavante Estupiñán, que assinalou um hat-trick, fazendo a festa dos mais de 28 mil torcedores presentes no estádio. Rafael Ratão também deixou o dele, enquanto Medina descontou para o Jipão.

Como tinha vencido na ida por 1x0, o tricolor podia até empatar em casa que avançava à decisão. Mas o time do técnico Rogério Ceni queria mais. Não tomou conhecimento do adversário e dominou o duelo, fechando em 5x1 o placar agregado. O resultado elástico foi importante, garantindo ao Bahia, virtualmente, o mando de campo na segunda partida da final.

O Esquadrão agora irá em busca do seu 51º título estadual. O adversário será o Vitória ou o Barcelona de Ilhéus, que se enfrentam neste domingo (17), às 16h, no Barradão. O Leão está em vantagem, por ter ganhado o duelo de ida por 2x0. As finais estão programadas para os dias 31 de março e 7 de abril.

Enquanto aguarda seu oponente para decidir o título do Baianão, o Bahia já sabe que enfrentará o maior rival em seu próximo compromisso. Na próxima quarta-feira (20), às 21h30, acontece o segundo Ba-Vi do ano. Dessa vez, o clássico será pela Copa do Nordeste, e acontecerá na Arena Fonte Nova.

O jogo

Pensando no Ba-Vi de quarta-feira (20), o técnico Rogério Ceni manteve o rodízio no elenco, preservando seus principais jogadores para o clássico. A maior surpresa ficou por conta de Caio Roque, escalado como titular pela primeira vez com o treinador.

Mesmo com a vantagem construída na ida, o Bahia entrou em campo de olho em mais um triunfo. E foi para cima em busca do resultado. O duelo na Fonte Nova foi de completo domínio tricolor, que controlava a posse de bola e acumulava chances de abrir o placar.

A primeira oportunidade veio aos 6 minutos, quando Biel recebeu passe na entrada da área e tocou para Estupiñán. O centroavante bateu com perigo, mandando por cima do gol do Jequié. Aos 11, Biel recebeu na intermediária e mandou uma bomba, passando com muito perigo à direita do goleiro Marcos.

Pouco depois, foi a vez de Juba cobrar escanteio do canto esquerdo, a bola sobrar para Ademir na segunda trave, que finalizou por cima da meta. Na sequência, Caio Roque achou Estupiñán na área, o colombiano subiu mais que todo mundo, mas cabeceou para fora.

A blitz não parou por aí. O Esquadrão seguia pressionando, acumulando diversas oportunidades para abrir o placar. Até os 25 minutos, já tinha assustado também com Yago Felipe (duas vezes), Estupiñán e Ademir - esta última, impedida em uma defesaça de Marcos.

Aos 27, o Bahia até balançou as redes, com Gabriel Xavier. Em um primeiro momento, o árbitro chegou a dar o gol ao anfitrião, mas foi chamado pelo VAR para revisão. Depois de olhar as imagens no monitor, o juiz marcou a falta de David Duarte em Marcos em disputa pelo alto e anulou o lance.

Aos 40 minutos, a persistência, enfim, foi premiada. Biel pegou a sobra de cruzamento na ponta direita e fez um cruzamento na medida para Estupiñan. O centroavante cabeceou forte, mandando no fundo das redes de Marcos: 1x0 para o anfitrião.

Se o Bahia precisou martelar no primeiro tempo até conseguir abrir o placar, liquidou o resultado logo no começo da etapa final. Aos três minutos, Ademir cruzou na medida para Estupiñán, que se impôs na área e cabeceou, mais uma vez, para fazer o 2x0. Dois minutos depois, o colombiano voltou a receber de Ademir na área, girou na marcação e soltou a bomba, assinalando o hat-trick na Fonte Nova.

Aos 12, Ademir chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Coube então a Rafael Ratão aumentar a goleada. O atacante recebeu cruzamento de Yago, dominou e soltou o pé para fazer o quarto gol do Bahia, aos 18 minutos.

O gol de honra do Jequié veio já no finzinho do duelo. Aos 44 minutos, Barrozo recebeu passe em profundidade na área e chutou, para a defesa de Adriel. Medina ficou com o rebote e empurrou para o gol, assinalando o 4x1 no placar.

FICHA TÉCNICA

Bahia 4x1 Jequié - semifinal do Campeonato Baiano 2024 (jogo de volta)

Bahia: Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Caio Roque (Marcos Victor); Caio Alexandre (Jota), Yago Felipe e Luciano Juba; Ademir (Rafael Ratão), Biel (Thaciano) e Estupiñan (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

Jequié: Marcos, Elivelton, Gabriel, Jean e Espeto Júnior (Medina); Azevedo, Guga (Caetano, depois Marcos Vinícius) e João Grilo (Guilherme Barrozo); Capa, Kaynan e Alex Gonçalves (Vagner). Técnico: Gabardo Júnior.

Local: Arena Fonte Nova;

Gols: Estupiñán, aos 40 minutos do primeiro tempo; aos 3 minutos e aos 5 do segundo tempo; Rafael Ratão, aos 18 minutos, Medina, aos 44 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Caio Alexandre, do Bahia; Espeto Júnior e Marcos Vinícius, do Jequé;

Público: 28.373 torcedores pagantes;

Renda: R$ 788.572,00

Arbitragem: Eziquiel Sousa Costa, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Mattos e José Carlos Oliveira dos Santos;