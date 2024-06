NO MARACANÃ

Everton Ribeiro projeta jogo difícil em reencontro com o Flamengo e revela torcida por Cauly na Seleção

Camisa 10 tricolor celebrou boa fase e disse que encontrou no Bahia

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 15:07

Everton Ribeiro é um dos destaques do Bahia na temporada 2024 Crédito: Letícia Martins / E.C Bahia

Uma das lideranças técnicas do Bahia, o meia Everton Ribeiro se prepara para um reencontro. Nesta quinta-feira (20), o meia enfrentará o Flamengo pela primeira vez desde que deixou o clube carioca, na virada do ano, para defender o Esquadrão. A partida será no Maracanã, às 20h, e representa um duelo direto entre equipes que lutam pela liderança do Brasileirão.

O Flamengo foi o clube que Everton Ribeiro mais jogou na carreira. Ao todo, o meia disputou sete temporadas na equipe carioca e conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. Por isso, ele não esconde que o duelo no Rio de Janeiro terá um gosto especial.

“Muito feliz de poder voltar ao Maracanã, ainda mais feliz de disputar um jogo importante desse, valendo a liderança, as primeiras colocações. Quando eu vim para cá esse era o meu objetivo, ter um time competitivo, com ambição. Os meu companheiros estão me ajudando e agora é desfrutar desse momento, chegar lá e rever alguns amigos, também a torcida do Flamengo, que sempre me apoiou em momentos bons e difíceis. Vai ser um jogo bom, de duas equipes com qualidade, e espero que a gente faça uma grande partida e volte com o triunfo”, disse o meia durante entrevista no CT Evaristo de Macedo.

Apesar da história construída no rubro-negro, Everton Ribeiro mantém o foco em ajudar o Bahia a conquistar o triunfo no Maracanã. O camisa 10 chega ao confronto vivendo grande fase, é, ao lado de Cauly, o maior garçom do Brasileirão, ambos com três assistências. Ele projeta uma partida difícil, mas diz que o Bahia precisa manter o seu estilo de jogo para voltar a Salvador com os três pontos na bagagem.

Everton Ribeiro elogiou Cauly e diz que mira companheiro na Seleção Brasileira Crédito: letícia martins/EC Bahia

“Eu me encontrei aqui, estou muito feliz, uma equipe que me ajuda muito, jogadores de qualidade. Isso é muito importante. Eu tento fazer o meu melhor, treino diariamente para estar evoluindo. Quando eu vim para cá o pensamento era ajudar bastante, isso tem dado certo, graças a Deus estou conseguindo fazer as minhas jogadas, ajudar a equipe na parte ofensiva e defensiva. Espero manter isso por muito tempo”, iniciou ele.

“Principalmente jogando fora de casa a gente tem sido uma equipe sólida, conseguindo neutralizar os adversários, e isso tem sido a chave da nossa equipe. É a marcação, o foco na hora de se defender. Qualidade a gente tem, não tomando gols vamos arrumar uma oportunidade para marcar. É manter o foco na marcação para fazer um grande jogo”, completou.

PARCERIA COM CAULY

Durante a entrevista, Everton Ribeiro foi perguntado sobre a parceria que tem feito com Cauly no meio-campo tricolor. O jogador afirmou que tem facilidade para atuar ao lado do companheiro e revelou que quando chegou ao Bahia prometeu ajudar o camisa 8 tricolor a conquistar um lugar na Seleção Brasileira.