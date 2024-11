REFORÇO

Ex-BBB Paulo André é anunciado como novo atleta do Benfica, de Portugal

Clube europeu usou as redes sociais para divulgar o acerto

O ex-BBB Paulo André, de 26 anos, foi anunciado como novo atleta do Benfica, de Portugal. O velocista vai fazer parte da equipe de atletismo do clube de Lisboa.

O anúncio do acerto foi feito através das redes sociais do Benfica e de Paulo André. O Brasileiro busca a classificação para a sua terceira Olimpíada. Nos Jogos de Paris-2024, ele ficou em último lugar na prova classificatória dos 100m livre.

No currículo esportivo, Paulo André acumula participação na semifinal dos 100m rasos nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, e no Mundial de 2019. Ele conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Fora do esporte, o atleta participou do reality BBB, em 2022.