APOSENTADORIA PRECOCE

Ex-Corinthians se aposenta aos 23 anos: ‘As lesões acabaram me vencendo’

Daniel Marcos agora se dedicará a fazer lives jogando videogame

Com apenas 23 anos, o lateral-direito Daniel Marcos encerrou sua carreira profissional, buscando novos caminhos fora dos campos. Revelado no Corinthians, ele chegou ao clube carioca Resende em abril do ano passado, e terminou a carreira precocemente por lá.

O lateral chegou a jogar duas vezes no time profissional do Corinthians, além de defender as equipes sub-17 e sub-20 do clube. Antes do Timão, ele passou pela base do Palmeiras, além de já ter sido emprestado ao Cianorte, do Paraná, e ao Ferroviário, do Ceará, antes de ir para o Resende.