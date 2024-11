NOVA DECLARAÇÃO

Ex de Vampeta diz que ex-jogador não se importaria caso filhas morressem

Roberta Soares ainda contou que filhas choraram ao saber como o pai havia se referido a elas pela pensão que deve

Após uma das filhas de Vampeta rebater uma fala polêmica do ex-jogador , a mãe das meninas Roberta Soares declarou ao Extra que o ídolo do Corinthians não sentiria falta caso as filhas morressem. No dia 28 de outubro, o ex-jogador baiano afirmou durante um podcast que não queria pagar pensão, já que Gabriella Santos, de 23 anos, e Giovanna, de 21, "já dão pra caramba". A fala polêmica não foi bem recebida pelas garotas.

A ex-mulher de Vampeta contou que as filhas choraram ao saber como o pai havia se referido a elas pela pensão que deve: "Elas foram retratadas como vagabundas e aproveitadoras. Minhas filhas estudam, trabalham meio período e são inteligentíssimas. Além disso, nunca posaram como herdeiras de famoso. O que ele diz e pensa é no mínimo injusto", desabafou.

Vampeta deve a Gabriella e Giovana o valor de R$ R$ 687.625,42, de acordo com os cálculos do processo aberto em 2017. O pedido de regularização da pensão alimentícia foi sugerida pelo próprio ex-atleta no período de nascimento da primeira filha. Ex-angelicat e ex-bailarina do Gugu, Roberta foi apresentada a Vampeta por um amigo quando vivia ainda no meio artístico.