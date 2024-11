TRAIÇÃO

Ex do goleiro Jean fala pela primeira vez sobre traição

Milena Bemfica contou que o ex-Bahia, acusado de agredir a ex-esposa, conheceu a amante em um jogo online

Marina Branco

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 19:27

Milena Bemfica, ex do goleiro Jean Crédito: Reprodução I Instagram @milenabemficaofc

Pela primeira vez desde a separação, Milena Bemfica comenta a traição cometida por Jean, ex-goleiro do Bahia, quando se relacionavam. Juntos, os dois são pais de duas meninas.

Em seu relato ao podcast Largando o Doce, Milena contou a história da traição: “Eu descobri de uma maneira pretensiosa, por um fake. Eu estava sentada numa mesa de bar, e ele tava na concentração (com o time)”.

“Eu deixei ele na concentração, e quebrei todo o computador em casa, porque foi no computador que ele conheceu (a amante). Não foi um frete no celular, foi no jogo online”, afirmou.

Milena comentou também sobre o enfrentamento com o ex-companheiro: “Fui no CT (centro de treinamento) e falei, ‘se você não sair, eu furo o pneu do seu carro’. E ele tinha acabado de comprar o carro, não ia querer que eu furasse o pneu, né?”.

Apesar da separação, Milena conta que ainda tinha intenções de perdoar. A solução, então, foi tentar uma última viagem em família. “A viagem já estava comprada, já estava tudo organizado. Eu falei, ‘então vamos pra viagem’. Vai ser a última viagem em família. Que seja um momento bom, especial pra gente”, contou.

“Tudo bem na viagem, tudo tranquilo, a gente conversando normal, nada demais. Só que, um dia, ele saiu e bebeu na rua. Ela (a amante) postou um boomerang no Instagram com ele passando ao fundo”, relatou.

Como se conheceram

Na entrevista, Milena também contou sobre o início da relação, que começou com os dois ainda jovens, com dezesseis e dezessete anos. Na época, ele jogava na base do Bahia, ainda não integrante do time titular.

“A gente se conheceu num show meu, que ele estava de público, e eu estava dançando. Ele, na base, ganhava pouquinho, e eu também ganhava pouquinho. Namorando, ele foi morar na minha casa e aí eu engravidei. Descobri dançando, eu senti umas dores, estava fazendo carnaval, no auge, e aí foi que realmente deu aquele baque”, comentou.

Os dois continuaram juntos quando ele alcançou o time titular do Bahia, e posteriormente, quando foi jogar no São Paulo.

O relacionamento terminou com acusações de que Jean teria agredido a ex-esposa, época em que chegou a ser detido em Orlando por violência doméstica. Na ocasião, Milena publicou vídeos com o rosto inchado e cheio de hematomas.

De acordo com o boletim de ocorrência preenchido, foram oito socos desferidos por Jean em Milena, que se defendeu com uma chapinha de cabelo. O goleiro ficou apenas um dia preso, e foi liberado sem necessidade de pagar fiança.