SITUAÇÂO COMPLICADA

Ex-jogador do Bahia teve que amputar parte do pênis por conta de um câncer

Após anunciar separação com o volante Bruno Silva, Andressa Marinho também revelou que o atleta precisou amputar parte do seu órgão genital

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 20:27

Bruno Silva nos tempos de Bahia Crédito: Robson Mendes / CORREIO

O volante Bruno Silva, que passou pelo Bahia entre 2009 e 2010 e atualmente defende o Rio Branco, foi acusado de agressão e traição por sua esposa, que também revelou que ele precisou amputar parte do pênis. Na última segunda-feira (25), Andressa Marinho, esposa de Bruno, fez uma postagem, nas redes sociais, anunciando o fim do casamento com o atleta por conta de mais uma traição do jogador mesmo com o "órgão comprometido".

O jogador, de 39 anos, enfrentou problemas de saúde devido a um câncer que acabou exigindo a amputação parcial de seu órgão genital. Em relato nas redes sociais, Andressa detalhou o apoio que deu ao marido durante o tratamento: "Não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher! Mas ele, homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra zona".

Andressa Marinho e jogador Bruno Silba 1 de 5

Ainda na postagem, a biomédica revelou que decidiu encerrar o casamento após mais um episódio de infidelidade do atleta. Ela relata que recebeu a informação de que Bruno Silva e outros jogadores do Rio Branco teriam ido a uma “zona” no último sábado (23), em Campinas, após um empate sem gols contra o Inter de Limeira, que culminou na eliminação do Rio Branco na Série D.

Bruno Silva e Andressa estão juntos desde 2017 e tiveram dois filhos no período: Bruno, de cinco anos, e Paolo, de cinco meses. No texto publicado nas redes sociais, a biomédica também expôs que também apanhou do jogador enquanto esteve grávida de seu primogênito.

Veja o que escreveu Andressa Marinho

"SEPARAÇÃO:

Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito.

Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles.

Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito pra que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!

Mas ele, homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar."