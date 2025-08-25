NOVO REFORÇO

Bahia oficializa a contratação do jovem zagueiro Luiz Gustavo

Ex-Vasco, defensor de 19 anos assinou contrato até 2030

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 21:26

Bahia oficializou a contratação de Luiz Gustavo Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia oficializou a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, do Vasco, na noite desta segunda-feira (25). O atleta, de 19 anos, chega ao Esquadrão em definitivo, com contrato válido até o término da temporada 2030. O defensor já desembarcou em Salvador e iniciou os treinos no CT Evaristo de Macedo.

Com passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, o defensor de 1,88m é canhoto e chega para compor um setor que já conta com Ramos Mingo, Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Freddi Lipert como opções. Relacionado para jogos do time principal do Vasco desde a temporada passada, só fez sua estreia em 2025 e disputou 11 partidas no ano.

Como apenas cinco desses jogos foram pelo Brasileirão, ele poderá atuar normalmente pelo Esquadrão no restante da competição. Ao longo dessas cinco partidas (3 como titular), ele teve médias de 0,8 desarmes, 1,6 bolas recuperadas, 0,4 interceptações e 4,6 cortes por jogo, além de ter vencido 56% das disputas aéreas e 88% de eficácia nos passes, de acordo com o Sofascore. Mas vale lembrar que ele deve ser registrado no BID para poder estrear.