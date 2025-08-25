Acesse sua conta
Bahia oficializa a contratação do jovem zagueiro Luiz Gustavo

Ex-Vasco, defensor de 19 anos assinou contrato até 2030

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 21:26

Bahia oficializou a contratação de Luiz Gustavo
Bahia oficializou a contratação de Luiz Gustavo Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia oficializou a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, do Vasco, na noite desta segunda-feira (25). O atleta, de 19 anos, chega ao Esquadrão em definitivo, com contrato válido até o término da temporada 2030. O defensor já desembarcou em Salvador e iniciou os treinos no CT Evaristo de Macedo.

Com passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, o defensor de 1,88m é canhoto e chega para compor um setor que já conta com Ramos Mingo, Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Freddi Lipert como opções. Relacionado para jogos do time principal do Vasco desde a temporada passada, só fez sua estreia em 2025 e disputou 11 partidas no ano.

Como apenas cinco desses jogos foram pelo Brasileirão, ele poderá atuar normalmente pelo Esquadrão no restante da competição. Ao longo dessas cinco partidas (3 como titular), ele teve médias de 0,8 desarmes, 1,6 bolas recuperadas, 0,4 interceptações e 4,6 cortes por jogo, além de ter vencido 56% das disputas aéreas e 88% de eficácia nos passes, de acordo com o Sofascore. Mas vale lembrar que ele deve ser registrado no BID para poder estrear.

Por outro lado, ele não pode entrar em campo pelo Esquadrão em jogos da Copa do Brasil, já que defendeu o Vasco no jogo de volta da terceira fase do mata-mata, contra o Operário-PR. Ele também será desfalque nos jogos da final da Copa do Nordeste pois o período de inscrições da competição já se encerrou.

