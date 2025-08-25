RUMO AO PENTA

CBF define datas dos confrontos entre Bahia e Confiança pela final da Copa do Nordeste

As partidas da decisão estão marcadas para 3 de setembro, na Arena Batistão, e 6 de setembro, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:53

Taça da Copa do Nordeste Crédito: Thais Magalhães/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (25) a tabela detalhada das finais da Copa do Nordeste 2025. O Bahia disputará o título contra o Confiança em dois jogos: a primeira partida será no dia 3 de setembro, quarta-feira, às 21h30, na Arena Batistão, em Aracaju. O confronto decisivo acontece no dia 6, sábado, às 17h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Diante de um adversário da Série C que busca sua primeira conquista da “Lampions League”, o Esquadrão de Aço chega como grande favorito ao título. Caso confirme o favoritismo, o Bahia, já tetracampeão (2001, 2002, 2017 e 2021), se isolará como maior vencedor da competição, superando o arquirrival Vitória, também dono de quatro títulos (1997, 1999, 2003 e 2010).

Nas semifinais, o Tricolor eliminou o Ceará ao vencer na Fonte Nova por 1 a 0, com gol de Tiago nos acréscimos. O Confiança, por sua vez, avançou após derrotar o CSA pelo mesmo placar, com gol de Thiago Santos nos minutos finais, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.