Com Erick Pulga de volta, Bahia se reapresenta e inicia preparação para encarar o Fluminense

Enquanto o camisa 16 voltou a trabalhar sem restrições, Michel Araújo iniciou a fase de transição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:45

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8)
Erick voltou a treinar sem restrinções Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após dia de folga, o elenco do Bahia se reapresentou nesta terça-feira (26), no CT Evaristo de Macedo, para dar inicio a preparação para o duelo contra o Fluminense, nesta quinta-feira (28), na Arena Fonte Nova, às 19h30, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A grande novidade foi o retorno de Erick Pulga, que, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, voltou a treinar sem restrições depois de quase um mês de recuperação.

Os trabalhos começaram com atividades na academia, seguida por exercícios com bola no campo 2. A equipe realizou um trabalho técnico com duplas, sob limite de passes, com o objetivo de avançar na marcação e progredir com a bola.

Em seguida, Ceni comandou um treino tático em campo aberto. Ao final, os atletas se dividiram: de um lado, exercícios de posicionamento defensivo e finalização, supervisionados pelo auxiliar Nelson Simões; do outro, mais um bloco tático orientado pelo técnico.

Além de Pulga, outros nomes importantes participaram integralmente do treino: os recém-contratados Luiz Gustavo e João Paulo. O zagueiro Fredi integrou parte das atividades, enquanto Michel Araújo deu início ao processo de transição física e técnica. Gilberto alternou entre academia e fisioterapia. Caio Alexandre, Kanu, Erick e Ademir permaneceram em tratamento.

O Bahia encerrará a preparação para o duelo contra o tricolor carioca com uma uma última sessão e treino nesta quarta-feira (27). Disputando as quartas da Copa do Brasil pela nona vez, o Esquadrão vai tentar tirar proveito do mando de campo para abrir uma boa vantagem e finalmente conseguir avançar às semis da competição pela primeira vez.

