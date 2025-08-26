Acesse sua conta
Bahia anuncia atacante argentino Mateo Sanabria

Jogador de 21 anos chega do Al Ain e pode reforçar o time contra o Fluminense, pela Copa do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Pedro Carreiro

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:43

MatteoSanabria
MatteoSanabria Crédito: Reprodução

O Bahia oficializou a contratação do atacante argentino Mateo Sanabria, de 21 anos. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube nesta terça-feira (26). Sanabria firmou contrato até dezembro de 2030, após o Tricolor desembolsar cinco milhões de euros (equivalente a R$ 31,8 milhões na cotação atual) ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

O jogador já está em Salvador e pode ser relacionado para a partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira (29), pelas quartas de final da Copa do Brasil, caso tenha a situação regularizada a tempo. O técnico Rogério Ceni comentou a possibilidade durante entrevista coletiva após o jogo contra o Santos, no último domingo.

"Até agora não temos o jogador registrado. Ele está aqui, mas ainda não tem possibilidade de jogo. Talvez amanhã (segunda-feira) ele possa estar regularizado, aí são dois dias para explicar tudo, usar vídeos e tudo mais. Se ele estiver bem, podemos tentar usar neste jogo de quinta-feira", afirmou o treinador. Sanabria ainda precisa ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar disponível oficialmente.

Mateo Sanabria, novo reforço do Bahia

MatteoSanabria por Reprodução
https://www.correio24horas.com.br/esportes/bahia-anuncia-atacante-argentino-matteo-sanabria-0825 por Reprodução

Formado pelo Lanús, Sanabria também defendeu o Central Córdoba por empréstimo antes de ser vendido ao Al Ain, em agosto de 2024. Na equipe árabe, disputou 33 partidas, sendo titular em 14 delas. No total, marcou seis gols e deu duas assistências, com média de 40 minutos em campo por jogo. Também se destacou pelos dribles, com entre um e dois acertos por partida em competições nacionais e continentais.

Sanabria atua pela ponta esquerda, é destro e chega para preencher uma lacuna no elenco. O perfil é semelhante ao de Erick Pulga, titular da equipe, e considerado prioridade pela diretoria nesta janela de transferências.

