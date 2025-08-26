APRESENTADO

Novo atacante do Bahia, Sanabria afasta possibilidade de estrear contra Fluminense: 'Pouco a pouco'

Além do argentino de 21 anos, o Tricolor apresentou o zagueiro Luiz Gustavo na tarde desta terça-feira (26)

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:46

Mateo Sanabria foi apresentado como novo reforço do Bahia Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

Com o time em alta na temporada, a semana do Bahia está sendo de mais anúncios de reforços para melhorar o elenco comandado por Rogério Ceni. Nesta terça-feira (26), foi a vez do atacante argentino Mateo Sanabria, de 21 anos, ser apresentado para a torcida do Esquadrão. Em suas primeiras palavras como jogador do Bahia, o jovem destacou que ainda não está disponível para jogar.

“Eu tive um mês complicado, sem poder treinar, que me custou muito. Mas estou feliz por estar aqui e me sinto bem para jogar. Quando jogar, vou entregar o meu melhor. É pouco a pouco, eu acabei de chegar. Tenho um tempo longo de contrato. Pouco a pouco vou entregar meu melhor. Espero fazer grandes temporadas aqui e ganhar títulos importantes. Temos que competir entre os grandes”, iniciou.

O novo atleta tricolor também destacou que, apesar de ainda não ter contato com os jogadores do elenco, já conhece os novos companheiros e decidiu pela vinda à Salvador pelo encanto com o projeto. “Me encantou a estrutura do clube, a ideia de jogo, a torcida. Não falei com ninguém, mas estava decidido que queria estar aqui e vestir essa camisa. É um clube grande e estou feliz de estar aqui”, completou.

Sanabria firmou contrato até dezembro de 2030, após o Tricolor desembolsar cinco milhões de euros (equivalente a R$ 31,8 milhões na cotação atual) ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, já poderia ser relacionado para a partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira (29), pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Natural de Lomas de Zamora, na Argentina, Sanabria foi formado nas categorias de base do Lanús, onde se profissionalizou em 2022. Na ocasião, o atacante disputou 22 partidas, marcando um gol e ajudando com uma assistência. No ano seguinte, defendeu o Central Córdoba por empréstimo antes de ser vendido ao Al Ain, em agosto de 2024.

Na equipe árabe, disputou 33 partidas, sendo titular em 14 delas. No total, marcou seis gols e deu duas assistências, com média de 40 minutos em campo por jogo. Também se destacou pelos dribles, com entre um e dois acertos por partida em competições nacionais e continentais.

Sanabria atua pela ponta esquerda, é destro e chega para preencher uma lacuna no elenco. O perfil é semelhante ao de Erick Pulga, titular da equipe, e considerado prioridade pela diretoria nesta janela de transferências. Além do camisa 16, o novo atacante vai disputar posição com Tiago e Ademir.

Com características para atuar nos lados do ataque, Sanabria destacou que entrega não vai faltar para ajudar a equipe em busca dos bons resultados. “Gosto de jogar pelo lado esquerdo, mas não tenho problema de jogar pelo lado direito. Gosto muito de atacar e o que me define é deixar tudo em cada partida pela camisa, dar o meu coração”, explicou.

Antes do argentino ser apresentado, foi a vez do zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, falar suas primeiras palavras como jogador do Esquadrão. Empolgado com o projeto oferecido pelo Bahia, o jovem defensor reconheceu a alta concorrência na posição, mas destacou que chega para trabalhar, evoluir e ajudar o Tricolor.

“Estou bastante tranquilo em relação à disputa de posição. Sei que é um elenco bastante qualificado e o meu foco é trabalhar. Sei que isso acontece com o tempo. Quero evoluir ao máximo para ajudar o Bahia. Sou um zagueiro bastante construtor, gosto desse estilo de sair jogando. Trabalhei com o Fernando Diniz que tem esse estilo. É uma das minhas características e pontos fortes. Também gosto de chegar na área para fazer gols”, explicou.