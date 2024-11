AGRESSÃO SEXUAL

Ex-seleção francesa é condenado por estupro

Wissam Ben Yedder já teve três denúncias por crimes de agressão sexual e infração fiscal

Esta não é a primeira denúncia de agressão que Ben Yedder recebe, tendo sido detido em setembro por ter agredido uma jovem de 23 anos no carro dele, nos Alpes Marítimos, onde mora mesmo após deixar o Monaco. As acusações eram de "agressão sexual em estado de intoxicação evidente, recusa de cumprimento e condução sob efeito de alcoolismo".

Na época, ele foi parado bêbado por policiais, de acordo com o veículo L’Équipe. Dois dias após a agressão, Yedder deixou a detenção policial, com intimação imediata para comparecer à Justiça em 15 de outubro.

Após a decisão da Justiça de liberá-lo, o Ministério Público pediu prisão preventiva do jogador, mas não conseguiu aprovação. Ben, então, foi proibido de sair dos Alpes-Marítimos, ficar fora de casa entre as 20h da noite e as 6h da manhã, entrar em locais com bebidas e discotecas, ou fazer contato com a vítima. Outra determinação judicial foi que Ben Yedder fizesse tratamento médico duas vezes na semana.