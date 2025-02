BAIXA CONFIRMADA

Ex-técnico do Bahia se lesiona em treino e vira desfalque em clássico

O treinador do Náutico sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e precisará passar por cirurgia

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 20:32

Marquinhos Santos lesionou o tendão de Aquiles do pé esquerdo Crédito: Gabriel França / Náutico

Durante a preparação do Náutico para o clássico contra o Sport, uma lesão sofrida durante um treino ocasionou em um desfalque contra o rubro-negro pernambucano. Apesar do comum ser pensar em um jogador machucado, foi o treinador do Timbu, Marquinhos Santos, quem sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, na última na terça-feira (11).>

Ex-treinador do Bahia, Marquinhos Santos terá que passar por cirurgia e não poderá comandar a equipe do banco de reservas no clássico contra o Sport. Com Marquinhos Santos vetado, cabe ao auxiliar André Caldas a missão de assumir o Náutico de forma interina no próximo desafio.>

Marquinhos Santos ficou à frente do comando técnico do Bahia em 2014 por 35 partidas. O ex-comandante tricolor conquistou 14 triunfos, 10 empates e 11 derrotas em sua passagem por Salvador.>