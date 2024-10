TÊNIS

Favorito, Sinner revela virose e desiste de disputar o Master de Paris

Após ausência de Djokovic, tenista número 1 do mundo também anunciou saída da competição

Estadão

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 16:52

Sinner decidiu não participar de torneio na capital francesa Crédito: Davis Cup/Divulgação

O Masters 1000 de Paris sofreu nesta terça-feira sua maior baixa. O italiano Jannik Sinner, tenista número 1 do mundo, revelou estar com uma virose e decidiu não competir na capital francesa. Antes do líder do ranking, o sérvio Novak Djokovic já havia anunciado que não estaria no torneio.

Sem dar maiores detalhes, Sinner informou que está se recuperando de uma virose. "Eu vim mais cedo para cá este ano para me preparar melhor. Mas aí fiquei doente. Estou com um vírus no momento, (a virose) deve acabar em dois ou três dias. Mas, neste momento, não estou pronto para competir", declarou o italiano.

A ausência não deve afetar a posição de Sinner no ranking. Ele está garantido no topo até o fim da temporada, mesmo se não jogar mais nenhuma partida neste ano. A expectativa é de que o líder do ranking volte às quadras no ATP Finals, entre os dias 10 e 17 de novembro, em Turim - o torneio reúne os oito melhores da temporada e encerra o calendário masculino.

Líder do ranking, Sinner venceu dois dos quatro Grand Slams da temporada, o Aberto da Austrália e o US Open. No início de outubro, ele levantou seu sétimo troféu do ano ao vencer o Masters de Xangai, na China, ao vencer Djokovic na decisão. O italiano se tornou o primeiro tenista a vencer mais do que seis títulos numa temporada desde as nove conquistas de Andy Murray em 2016.