Festival Vamos Passear reúne saúde e esportes na Praça de Piatã

A Praça de Piatã, em Salvador, recebeu neste domingo (9), a segunda etapa do Festival Vamos Passear, que reúne saúde e esporte. Mais de 3,5 mil pessoas participaram do evento, que contou circuito de caminhada para adultos e crianças e passeio de bicicleta.

Além dos esportes, o evento disponibilizou ainda estrutura gratuita com espaço de relaxamento, quadra poliesportiva e de areia - com jogos de vôlei, basquete e beach tennis -, e minipista de skate para crianças e adolescentes.

Lucas Moreira, de 33 anos, participou do Festival pela segunda vez e aprovou a iniciativa. Ele aproveitou a manhã de sol em Salvador para as filhas Maria Helena e Cecília, de apenas um ano, nas práticas esportivas.

“No mundo de hoje, mais do que nunca, saúde é algo fundamental. Aqui estamos em três gerações, eu e a minha esposa, minha mãe e o meu sogro e as minhas filhas. É um evento que nós já conhecemos, muito bem organizado. A saúde é fundamental e optamos por aproveitar a caminhada no nosso domingo” disse Lucas, que traçou uma estratégia com as filhas durante o trajeto.