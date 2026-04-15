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Fifa define centros de treinamento que serão utilizados na Copa do Mundo no Brasil; um deles fica na Bahia, saiba qual

Ao todo, a entidade definiu 38 CTs que serão ocupados pelas seleções femininas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 15:19

Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro
Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro Crédito: Reprodução

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou, nesta quarta-feira (15), a lista dos Centros de Treinamento (CTs) que serão utilizados pelas 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo feminina no Brasil. Ao todo serão 38 locais espalhados pelo país e vinculados a uma hospedagem. As informações são da Folha.

Apensa um dos CTs fica na Bahia, mais precisamente em Porto Seguro, na região Sul do estado. O Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos foi escolhido para receber as atletas. Ainda não foi divulgado qual seleção vai ocupar cada centro.

Veja como é o Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos

Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro por Reprodução
Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro por Reprodução
Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro por Reprodução
Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro por Reprodução
Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro por Reprodução
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Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro por Reprodução

Segundo a entidade, foi realizado um "extenso e rigoroso processo de inspeção dos centros de treinamento em todo o Brasil". Foram cinco fases de visitas, realizadas entre novembro de 2024 e março de 2026. Especialistas da Fifa foram a 52 cidades em 19 estados e analisaram 261 locais.

A entidade também informou que novos CTs serão disponibilizados "no devido momento". Somente após o sorteio final que vai definir a tabela de jogos que as equipes vão poder escolher entre as suas opções de centros de treinamento.

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Confira a lista completa:

Estádio Estadual Kleber José de Andrade (Cariacica-ES)

Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel (Cotia-SP)

Estádio Dr. Novelli Jr. (Itu-SP)

Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos (Porto Seguro-BA)

CT do Retro Futebol Clube Brasil (Recife-PE)

CT do Brasiliense F.C. SAF (Brasília-DF)

Centro de Capacitação Física (Brasília DF)

Estádio Juscelino Kubitschek (Brasília-DF)

CT do Clube Futebol com Vida SAF (Viamão RS)

Estádio Rei Pelé (Maceió-AL)

CT Dartanha (Guararema-SP)

Escola de Educação Física do Exército (Rio de Janeiro-RJ)

Estádio Municipal Martins Pereira (São José dos Campos-SP)

Arena América (Natal RN)

Sindicato dos Policiais Civis do ES (Vitória ES)

Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (Vitória-ES)

Estádio Olimpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia GO)

CT do Vila Nova FC (Goiânia-GO)

Estádio Annibal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia-GO)

Estádio Estadual Governador Lourival Baptista (Aracaju-SE)

Oto Hotel Resort Convention & Spa (Itu SP)

Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto-SP)

Estádio Municipal Walter Ribeiro (Sorocaba-SP)

Estádio Joaquim Henrique Nogueira (Sete Lagoas-MG)

Estádio Vitorino Gonçalves Dias (Londrina-PR)

CT do Maringá Futebol Clube (Maringá-PR)

Estádio Francisco Stédile (Caxias do Sul-RS)

CT do Clube Atlético Sorocaba (Sorocaba-SP)

CT Rei Pelé (Santos-SP)

CT Erasmo Alves Ribeiro (Campina Grande-PB)

Estádio Dr. Hercílio Luz (Itajaí-SC)

CT do Esporte Clube Juventude (Caxias do Sul-RS)

CT da Portuguesa (São Paulo-SP)

CT do Coritiba (Curitiba-PR)

Estádio Couto Pereira (Curitiba-PR)

Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves-RS)

Instituto Bosco Brasil Bindá (Manaus-AM)

Granja Comary (Teresópolis-RJ)

Tags:

Copa do Mundo Futebol Porto Seguro Fifa Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos

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