Fifa define centros de treinamento que serão utilizados na Copa do Mundo no Brasil; um deles fica na Bahia, saiba qual

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Monique Lobo
Publicado em 15 de abril de 2026 às 15:19
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou, nesta quarta-feira (15), a lista dos Centros de Treinamento (CTs) que serão utilizados pelas 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo feminina no Brasil. Ao todo serão 38 locais espalhados pelo país e vinculados a uma hospedagem. As informações são da Folha.
Apensa um dos CTs fica na Bahia, mais precisamente em Porto Seguro, na região Sul do estado. O Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos foi escolhido para receber as atletas. Ainda não foi divulgado qual seleção vai ocupar cada centro.
Veja como é o Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos
Segundo a entidade, foi realizado um "extenso e rigoroso processo de inspeção dos centros de treinamento em todo o Brasil". Foram cinco fases de visitas, realizadas entre novembro de 2024 e março de 2026. Especialistas da Fifa foram a 52 cidades em 19 estados e analisaram 261 locais.
A entidade também informou que novos CTs serão disponibilizados "no devido momento". Somente após o sorteio final que vai definir a tabela de jogos que as equipes vão poder escolher entre as suas opções de centros de treinamento.
Estádio Estadual Kleber José de Andrade (Cariacica-ES)
Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel (Cotia-SP)
Estádio Dr. Novelli Jr. (Itu-SP)
Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos (Porto Seguro-BA)
CT do Retro Futebol Clube Brasil (Recife-PE)
CT do Brasiliense F.C. SAF (Brasília-DF)
Centro de Capacitação Física (Brasília DF)
Estádio Juscelino Kubitschek (Brasília-DF)
CT do Clube Futebol com Vida SAF (Viamão RS)
Estádio Rei Pelé (Maceió-AL)
CT Dartanha (Guararema-SP)
Escola de Educação Física do Exército (Rio de Janeiro-RJ)
Estádio Municipal Martins Pereira (São José dos Campos-SP)
Arena América (Natal RN)
Sindicato dos Policiais Civis do ES (Vitória ES)
Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (Vitória-ES)
Estádio Olimpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia GO)
CT do Vila Nova FC (Goiânia-GO)
Estádio Annibal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia-GO)
Estádio Estadual Governador Lourival Baptista (Aracaju-SE)
Oto Hotel Resort Convention & Spa (Itu SP)
Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto-SP)
Estádio Municipal Walter Ribeiro (Sorocaba-SP)
Estádio Joaquim Henrique Nogueira (Sete Lagoas-MG)
Estádio Vitorino Gonçalves Dias (Londrina-PR)
CT do Maringá Futebol Clube (Maringá-PR)
Estádio Francisco Stédile (Caxias do Sul-RS)
CT do Clube Atlético Sorocaba (Sorocaba-SP)
CT Rei Pelé (Santos-SP)
CT Erasmo Alves Ribeiro (Campina Grande-PB)
Estádio Dr. Hercílio Luz (Itajaí-SC)
CT do Esporte Clube Juventude (Caxias do Sul-RS)
CT da Portuguesa (São Paulo-SP)
CT do Coritiba (Curitiba-PR)
Estádio Couto Pereira (Curitiba-PR)
Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves-RS)
Instituto Bosco Brasil Bindá (Manaus-AM)
Granja Comary (Teresópolis-RJ)