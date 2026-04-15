FUTEBOL

Fifa define centros de treinamento que serão utilizados na Copa do Mundo no Brasil; um deles fica na Bahia, saiba qual

Ao todo, a entidade definiu 38 CTs que serão ocupados pelas seleções femininas

Monique Lobo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 15:19

Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro Crédito: Reprodução

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou, nesta quarta-feira (15), a lista dos Centros de Treinamento (CTs) que serão utilizados pelas 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo feminina no Brasil. Ao todo serão 38 locais espalhados pelo país e vinculados a uma hospedagem. As informações são da Folha.

Apensa um dos CTs fica na Bahia, mais precisamente em Porto Seguro, na região Sul do estado. O Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos foi escolhido para receber as atletas. Ainda não foi divulgado qual seleção vai ocupar cada centro.

Veja como é o Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos 1 de 5

Segundo a entidade, foi realizado um "extenso e rigoroso processo de inspeção dos centros de treinamento em todo o Brasil". Foram cinco fases de visitas, realizadas entre novembro de 2024 e março de 2026. Especialistas da Fifa foram a 52 cidades em 19 estados e analisaram 261 locais.

A entidade também informou que novos CTs serão disponibilizados "no devido momento". Somente após o sorteio final que vai definir a tabela de jogos que as equipes vão poder escolher entre as suas opções de centros de treinamento.

Confira a lista completa:

Estádio Estadual Kleber José de Andrade (Cariacica-ES)

Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel (Cotia-SP)

Estádio Dr. Novelli Jr. (Itu-SP)

Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos (Porto Seguro-BA)

CT do Retro Futebol Clube Brasil (Recife-PE)

CT do Brasiliense F.C. SAF (Brasília-DF)

Centro de Capacitação Física (Brasília DF)

Estádio Juscelino Kubitschek (Brasília-DF)

CT do Clube Futebol com Vida SAF (Viamão RS)

Estádio Rei Pelé (Maceió-AL)

CT Dartanha (Guararema-SP)

Escola de Educação Física do Exército (Rio de Janeiro-RJ)

Estádio Municipal Martins Pereira (São José dos Campos-SP)

Arena América (Natal RN)

Sindicato dos Policiais Civis do ES (Vitória ES)

Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (Vitória-ES)

Estádio Olimpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia GO)

CT do Vila Nova FC (Goiânia-GO)

Estádio Annibal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia-GO)

Estádio Estadual Governador Lourival Baptista (Aracaju-SE)

Oto Hotel Resort Convention & Spa (Itu SP)

Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto-SP)

Estádio Municipal Walter Ribeiro (Sorocaba-SP)

Estádio Joaquim Henrique Nogueira (Sete Lagoas-MG)

Estádio Vitorino Gonçalves Dias (Londrina-PR)

CT do Maringá Futebol Clube (Maringá-PR)

Estádio Francisco Stédile (Caxias do Sul-RS)

CT do Clube Atlético Sorocaba (Sorocaba-SP)

CT Rei Pelé (Santos-SP)

CT Erasmo Alves Ribeiro (Campina Grande-PB)

Estádio Dr. Hercílio Luz (Itajaí-SC)

CT do Esporte Clube Juventude (Caxias do Sul-RS)

CT da Portuguesa (São Paulo-SP)

CT do Coritiba (Curitiba-PR)

Estádio Couto Pereira (Curitiba-PR)

Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves-RS)

Instituto Bosco Brasil Bindá (Manaus-AM)