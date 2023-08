Filho de Messi entra para base do Inter Miami, e vídeo com caneta viraliza

A ligação entre Lionel Messi e Inter Miami foi reforçada nesta segunda-feira (28). O clube dos Estados Unidos anunciou a entrada de Thiago Messi, filho mais velho do craque argentino, nas categorias de base do time da Flórida.



"Thiago Messi ingressará na academia do Inter Miami. Ele se juntou à equipe sub-12", anunciou o clube, de forma discreta, nas redes sociais. O post é acompanhado de um vídeo em que Thiago mostra parte de suas habilidades em campo, em momento casual, vestindo a camisa do time e calçando tênis.