Fim da amizade? Mbappé e Neymar deixam de se seguir no Instagram

Mbappé e Neymar em treino do PSG. Crédito: J.Azouze/PSG

Se havia alguma dúvida sobre o fim da amizade entre Neymar e Kylian Mbappé, não há mais. Os atacantes deixaram de se seguir no Instagram e fortaleceram os rumores de que há uma rixa entre eles. Na última temporada, vários rumores tomaram conta da imprensa francesa afirmando que o francês não queria dividir o protagonismo com o brasileiro no Paris Saint-Germain.

Neymar e Mbappe pararam de se seguir no Instagram. ? pic.twitter.com/j6jd08ozpH — njdeprê - marlon (@njdmarlon) September 14, 2023

Neymar, inclusive, segue Ethan Mbappé, que é irmão do seu ex-companheiro de ataque. Vale lembrar que, logo quando estava de saída do PSG, o camisa 10 da Seleção curtiu uma publicação no Instagram que alfinetava a postura do atacante francês, indicando que Kylian não o queria no clube de Paris.

"No verão passado, Kylian Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência, no dia que Neymar praticamente foi anunciado no Al-Hilal, Mbappé voltou aos treinos super feliz", dizia a postagem.