CHUVA DE DESPEDIDAS

Flamengo faz demissão em massa e desliga mais de 50 pessoas

O clube quer mudar os ideais da equipe e focar no sistema de futebol europeu

Marina Branco

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 15:00

José Boto e Filipe Luís Crédito: Gilvan de Souza / CRF

O ninho flamenguista acordou com muitas mudanças na manhã desta quinta-feira (16). Após várias mudanças na equipe do setor médico, foi a vez do departamento de base receber mais de 50 demissões. De funcionários a jogadores, vários colaboradores foram desligados, pelos mais diversos motivos.

Uma das razões seria a presença de cargos desnecessários na folha de pagamentos do clube, de acordo com o Globo Esporte. A ideia geral é de que, recentemente, houve um aparelhamento da base.

Outra intenção do Flamengo é alinhar as categorias de base com os ideais da equipe profissional, e mudanças estão sendo feitas para alcançar esta meta. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais o seu papel como formador de grandes talentos do futebol, uma marca do DNA Rubro-Negro", comentou o clube em nota.

Parte dos desligamentos participantes da leva foram dos técnicos do sub-11 ao sub-16, incluindo o que liderou o Flamengo na Copinha, Raphael Bahia. Além deles, outros treinadores de categorias abaixo também foram dispensados, segundo o canal Flazoeiro.

A reestruturação do clube se iniciou com a contratação de José Boto por parte do presidente Bap, com a intenção de direcionar as mudanças. A coordenação de base, por sua vez, ficou com Carlos Noval, responsável por diagnosticar os problemas e encontrar soluções.

Para eles, parte do problema são as "funções dobradas", ou seja, diferentes profissionais que realizam uma mesma tarefa desnecessariamente. Além disso, também seria uma meta modificar os treinamentos das categorias de base flamenguistas, para tirar as mentalidades de treino profissional e substituí-las por um foco em formar os jogadores, sem pensar tanto em esquemas táticos, mas sim no básico do futebol.