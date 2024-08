MAIS UM REFORÇO

Flamengo oficializa a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro até dezembro de 2026

Jogador de 33 anos estava na Juventus e voltará a trabalhar com o técnico Tite

Estadão

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 14:14

Lateral Alex Sandro foi oficialmente anunciado pelo Flamengo Crédito: Divulgação/Flamengo

O Flamengo atendeu ao pedido do técnico Tite pela chegada de um novo lateral-esquerdo com a grade lesão de Matias Viña e foi atendido. Nesta segunda-feira, o clube oficializou o retorno de Alex Sandro ao País. Comandado pelo técnico na seleção brasileira, o reforço assinou contrato por duas temporadas e meia.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a contratação do atleta Alex Sandro nesta segunda-feira (26). O lateral-esquerdo, multicampeão por diversos clubes, assinou com o Mais Querido até 31 de dezembro de 2026", anunciou o Flamengo, empolgado com o reforço.

"Currículo recheado, mas sempre tem espaço pra mais. São dezenas de taças no currículo e o objetivo é um só: conquistar mais, agora com o manto sagrado rubro-negro. Seja bem-vindo, Alex Sandro!", frisou o clube, ressaltando a carreira do atleta de 33 anos que estava na Juventus, de Turim, desde 2015.

Sonho antigo da diretoria, Alex Sandro deve desembarcar no Rio de Janeiro na quarta-feira para começar a readaptação ao País - começou a jogar pelo Santos - e conhecer os novos companheiros. O clube colocou um vídeo com suas grandes jogadas na carreira e vai correr para inscrevê-lo o mais rápido possível na CBF.