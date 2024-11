RANKING

Flamengo pentacampeão: Confira quem são as equipes com mais títulos de Copa do Brasil

Com o título, o rubro-negro carioca igualou o Grêmio como segundo time que mais venceu a competição

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 19:01

Flamengo x Atlético-MG decidem campeão da Copa do Brasil neste domingo (10) Crédito: Divulgação

Com o placar agregado de 4x1, o Flamengo superou o Atlético-MG e se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil 2024 neste domingo (10). Com o título, o rubro-negro carioca igualou o Grêmio como segundo time que mais venceu a competição. Além deste ano, o Flamengo faturou o torneio em 1990, 2006, 2013 e 2022.

Já o Grêmio terminou como campeão em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. No entanto, o maior vencedor da competição reside em Minas Gerais. A liderança da lista é do Cruzeiro, maior vencedor do torneio com seis conquistas. A mais recente aconteceu em 2018, quando derrotou o Corinthians. Confira abaixo a lista completa.

Veja quem são os clubes com mais títulos da Copa do Brasil:

6 títulos: Cruzeiro (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

5 títulos: Grêmio (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016) e Flamengo (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

4 títulos: Palmeiras (1998, 2012, 2015 e 2020)

3 títulos: Corinthians (1995, 2002 e 2009)

2 títulos: Atlético-MG (2014 e 2021)