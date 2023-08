Fluminense tenta anular expulsão de Marcelo após lesão grave no rival

O Fluminense busca reverter a expulsão do lateral Marcelo contra o Argentinos Juniors, da Argentina, pela Copa Libertadores. O jogador recebeu cartão vermelho no lance em que o adversário sofreu uma grave lesão na perna esquerda e deixou a partida de ida das oitavas de final da competição continental.



De acordo com o regulamento da competição, o time carioca tem até as 21h desta quinta-feira (3) para entrar com o pedido na Conmebol. A partir disso, a entidade vai analisar e dar um posicionamento sobre o caso. Apesar de buscar uma anulação da suspensão, o Fluminense entende que o sucesso do pedido será difícil pela forma em que aconteceu o cartão. A partida de volta pelas oitavas acontece na terça-feira que vem, às 19h, no Maracanã.