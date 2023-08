Jogador argentino tem lesão grave na perna em lance com Marcelo do Fluminense

O jogador argentino Luciano Sánchez sofreu uma lesão chocante que marcou o segundo tempo entre Argentinos Juniors e Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira (1º). Marcelo, do Flu, tentou um drible em Sánchez e acabou pisando na perna do zagueiro. O próprio jogador brasileiro pediu atendimento ao rival. O lateral ficou totalmente abalado ao ver o adversário gravemente machucado no chão. Sánchez, que saiu de campo chorando muito, foi retirado de maca e levado direto para o vestiário com suspeita de fratura.

Uma noite que poderia ser de drama e derrota acabou com festa da torcida e do time do Fluminense. A equipe brasileira somou um ótimo empate em Buenos Aires no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, por 1 a 1, diante do Argentinos Juniors. Depois de passar enorme sufoco no primeiro tempo, sair em desvantagem no marcador e ver Marcelo expulso no começo da fase final após lance assustador com pisão em Sánchez, o vermelho do goleiro rival e a consequente ida de um atacante para o gol - já havia feito as cinco trocas -, acabou ajudando os cariocas a buscarem a igualdade no fim.