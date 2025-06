MUNDIAL DE CLUBES

Fluminense x Mamelodi Sundowns: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA), às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de junho de 2025 às 12:00

Thiago Silva, capitão do Fluminense Crédito: Divulgação/Fifa

Fluminense e Mamelodi Sundowns se enfrentam nesta quarta-feira (25 de junho de 2025), às 16h (de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA), pela 3ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da FIFA. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Fluminense x Mamelodi Sundowns ao vivo

A partida entre Fluminense e Mamelodi Sundowns terá transmissão ao vivo por TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+ via CazéTV (YouTube). >

Fluminense

O Fluminense vive ótima fase sob o comando de Renato Gaúcho, com 76% de aproveitamento em sua atual passagem (12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 17 jogos). A equipe chega invicta há oito partidas e precisa apenas de um empate ou vitória simples para se classificar às oitavas, independentemente do resultado entre Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai. Caso perca, dependerá de uma derrota do Borussia. >

Mamelodi Sundowns

O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, tem 73% de aproveitamento na temporada, com 38 vitórias em 56 jogos. A equipe combina forte poder ofensivo com solidez defensiva — são 109 gols marcados e apenas 34 sofridos em 2024. O destaque fica por conta dos brasileiros Lucas Ribeiro (vice-artilheiro com 21 gols e 13 assistências) e Arthur Sales (9 gols e 9 assistências). >

Prováveis escalações de Fluminense x Mamelodi Sundowns

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Nonato e Martinelli; Arias, Everaldo (Cano) e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho>

Mamelodi Sundowns: Williams; Mudau, Cupido, Kelana e Lunga; Mokoena, Zwane e Allende; Lucas Ribeiro, Rayners e Matthews. Técnico: Miguel Cardoso

>

Ficha do Jogo