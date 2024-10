FUTEBOL

Fonte Nova recebe visita técnica da Fifa de olho na Copa do Mundo Feminina

Estádio está entre as possíveis sedes para o Mundial de 2027

Fonte Nova é candidata a sede da Copa do Mundo Feminina Crédito: San Júnior/EC Bahia

Uma equipe da Fifa esteve na Arena Fonte Nova, nesta sexta-feira (11), para uma visita técnica de inspeção. O processo faz parte da escolha das cidades-sede e estádios que vão receber Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá no Brasil. Além de Salvador, outras 11 cidades do país estão no páreo para abrigar a competição.

A avaliação ocorreu durante todo o dia, quando a equipe de especialistas verificou requisitos operacionais, como infraestrutura, serviços técnicos, manutenção do campo, tecnologia, hospitalidade, acessos e ingressos. Estiveram presentes membros da Fifa, da Arena Fonte Nova, do Governo do Estado da Bahia, da Prefeitura de Salvador e da Federação Baiana de Futebol.

"Um evento desse porte traz uma visibilidade mundial, com impactos positivos para a economia, turismo, além de incentivar cada vez mais o nosso futebol feminino. Já mostramos em outras momentos, que temos toda a estrutura e capacidade em fazer grandes espetáculos e estamos na expectativa para mais um resultado positivo", disse o presidente da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga.

Visita técnica da Fifa na Arena Fonte Nova Crédito: Maurícia da Matta/Divulgação

A Copa do Mundo está prevista para acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. No projeto da candidatura, 12 capitais brasileiras estão entre as candidatas. Além de Salvador, estão na lista Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre e São Paulo.

Caso seja escolhida como uma das sedes, a Arena Fonte Nova receberá seu sexto torneio internacional. O estádio já foi palco de eventos como a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014, a Olimpíada de 2016 e a Copa América de 2019. A experiência mais recente do local com o futebol feminino foi em junho deste ano, quando recebeu o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Jamaica. A Amarelinha goleou a adversária por 4x0, diante de um público de mais de 30 mil torcedores.