VEJA O CALENDÁRIO

Fórmula 1 confirma corrida sprint no GP de São Paulo de 2025

A F-1 manteve a estrutura do calendário das corridas sprint, com seis etapas ao total, como vem acontecendo nos últimos anos. As demais sedes serão Xangai (GP da China), Miami (Estados Unidos), Spa-Francorchamps (GP da Bélgica), Austin (GP dos EUA) e Lusail (GP do Catar).