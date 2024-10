ESPORTES

Fórmula 1 ficará na grade da Band em 2025

A instabilidade na decisão de manter ou não os direitos se devia aos níveis baixos de audiência e anunciantes no horário comum das corridas

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 20:02

Fórmula 1 Crédito: Divulgação

A Fórmula 1 continuará sendo transmitida pela emissora Band até o final do ano que vem, de acordo com comunicado oficial emitido nesta segunda-feira (21). Os direitos de transmissão do campeonato estavam sendo negociados com a Liberty Media.

A intenção da Liberty, detentora dos direitos, era rescindir o contrato que permitia que a Band transmitisse as corridas, já que a emissora estava em débito com a Liberty pelo licenciamento. A instabilidade na decisão de manter ou não os direitos se devia aos níveis baixos de audiência e anunciantes no horário comum das corridas, segundo o portal Terra.

Dentro das circunstâncias, a Globo demonstrou interesse nos direitos, que não possui desde 2020, a última vez em que transmitiu corridas de Fórmula 1. Dentro da nova realidade contratual, a emissora chegou até mesmo a programar os repórteres que ficariam responsáveis pela cobertura da F1 a partir de julho de 2025.

Na semana passada, foi realizado um evento da Globo para divulgar seus produtos para o ano que vem: o Upfront Globo. Na ocasião, foi mostrado um carro de Formula 1, o que faz com que as conversas sobre a troca da emissora responsável por transmitir a F1 no Brasil aumentassem. Em relação ao ocorrido no Upfront, a Globo afirmou apenas que a imagem do carro foi meramente ilustrativa.

Assim, no ano que vem, tudo seguirá como já funcionava, onde treinos livres e classificatórios são transmitidos pela BandSports, e as corridas principais passam em TV aberta.

O interesse brasileiro

Uma das principais razões para a disputa pelos direitos de transmissão do campeonato é a volta de um piloto brasileiro às pistas, algo que não acontecia desde 2020.

Quem chega às pistas da F1 é Gabriel Bortoleto, que devido ao seu excelente desempenho na Fórmula 2, aos 19 anos pode se tornar titular na equipe da Audi, firmando parceria com a Sauber no ano que vem. O último representante do Brasil na F1 foi Pietro Fittipaldi, que correu nos GPs do Bahrein e de Abu Dhabi de 2020 pela Haas, como substituto de Romain Grosjean.