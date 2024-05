GOLEADA IMPONENTE

Fortaleza faz quatro gols no Sport no primeiro tempo e vai à final do Nordestão

Time cearense venceu o rubro-negro 4x1, na Arena Pernambuco

Da Redação

Publicado em 26 de maio de 2024 às 21:01

Moisés marcou três dos quatro gols do Fortaleza contra o Sport Crédito: Leonardo Moreira/FEC

O Fortaleza está na final da Copa do Nordeste. Neste domingo (26), o Leão do Pici não tomou conhecimento do Sport, goleou por 4x1, na Arena Pernambuco, e se garantiu na decisão do torneio regional.

A vitória cearense foi construída ainda no primeiro tempo. Moisés, três vezes, e Hércules marcaram os quatro gols na primeira etapa. Atordoado, o Sport não conseguiu reagir e só descontou no segundo tempo, com Gustavo Coutinho.