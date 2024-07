SÉRIE A

Fortaleza faz valer mando de campo e Vitória perde mais uma no Brasileirão

Breno Lopes, Pochettino e Tinga marcaram para os donos da casa; Zé Hugo fez o gol do Vitória

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de julho de 2024 às 23:30

Vitória joga mal e perde a décima partida pela Série A contra o Fortaleza Crédito: LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Foram 21 anos de espera, mas Vitória e Fortaleza voltaram a se encontrar pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (17). O embate entre nordestinos, porém, foi comemorado apenas pelos torcedores cearenses após verem a equipe tricolor fazer valer o mando de campo e superar o rubro negro baiano por 3x1 na Arena Castelão. Breno Lopes, Pochettino e Tinga marcaram para os donos da casa. Zé Hugo fez o gol do Vitória.

Com a derrota, o Vitória continua com os mesmos 15 pontos na 16ª colocação da Série A. O resultado negativo no Ceará liga o sinal de alerta no Leão, já que o Corinthians - primeira equipe dentro da zona de rebaixamento - ganhou o seu jogo e alcançou a equipe de Thiago Carpini. Agora, o rubro negro parte para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio em Caxias do Sul no domingo (21). A bola rola às 11h.

O JOGO

Pelas características das peças escolhidas pelo treinador Thiago Carpini para iniciar o confronto no Castelão, o Vitória começou o jogo mostrando um comportamento levemente diferente do visto nas últimas partidas. As entradas de Everaldo, Janderson e Jean Mota deram mais mobilidade pelos lados do campo e uma maior retenção da bola na faixa central, por conta do camisa 10. A mudança no time, inclusive, permitiu que as trocas no esquema tático ficassem visíveis.

Mesmo fora de casa, foi o clube baiano quem teve a iniciativa de armar o jogo. A equipe de Salvador controlou mais a bola e buscou construir os lances com tranquilidade, mas sem deixar de aproveitar quando os donos da casa ofereciam espaço para o Leão da Barra progredir em velocidade. Quando o Fortaleza conseguiu passar da segunda linha do Vitória, conseguiu um pênalti depois do chute de Tinga. Após revisão de vídeo, o árbitro voltou atrás e anulou a marcação.

O pênalti anulado poderia servir para atenuar o ímpeto do Vitória, mas o clube baiano piorou dentro da partida. A marcação dos cearenses aumentou e o rubro negro passou a encontrar dificuldades de construir o jogo. Com a crescente na partida, o Fortaleza achou a sua grande chance quando Everaldo cometeu falta na lateral do campo. Aos 24 minutos, Breno Lopes cobrou direto e passou por todo mundo antes de morrer no fundo das redes: 1x0 Fortaleza.

O Vitória foi ao ataque, mas não conseguia levar perigo ao goleiro João Ricardo. Atento à desorganização dos visitantes, Breno Lopes recebeu lançamento nas costas da defesa, invadiu a área e carimbou a trave de Lucas Arcanjo. Na sobra, a bola voltou para o ponta, que cruzou para Pochettino desviar e ampliar a vantagem: 2x0 Fortaleza.

Na volta do intervalo, o Vitória voltou em um mesmo cenário visto no início do primeiro tempo. O Leão da Barra tinha a posse da bola e o Fortaleza abaixava as linhas para sair em contra-ataque. Com as entradas de Daniel Jr. e Osvaldo, Carpini tentou amenizar os erros nas jogadas ofensivas. No entanto, assim como na primeira etapa, os donos da casa chegaram e fizeram.

Aos nove minutos do segundo tempo, Pochettino cobrou falta na cabeça do zagueiro Brítez, que se desmarcou da defesa rubro negra e desviou para o meio do gol. Livre e sem sinal de Lucas Arcanjo, vendido no lance, o lateral Tinga apareceu livre para aumentar a vantagem: 3x0 Fortaleza.

Depois do terceiro gol, o Vitória até tentou esboçar uma reação, mas encontrou dificuldades de infiltrar a defesa cearense. Confortável dentro do jogo, o Fortaleza chegava com tranquilidade, mas não conseguiu ampliar a vantagem. No apagar das luzes, PK cruzou na área e Zé Hugo apareceu livre para diminuir a vantagem. Entre dribles e passes incompletos, a décima derrota do clube rubro negro se tornou concreta com o apito final.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 3 X 1 Vitória - Campeonato Brasileiro - (17º rodada)

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Hércules, Matheus Rossetto (Pedro Augusto) e Pochettino (Machuca); Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Kervin) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Vitória: Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos (Léo Naldi), Willian Oliveira e Jean Mota (Daniel Jr.); Janderson, Everaldo (Osvaldo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Local: Arena Castelão

Gols: Breno Lopes, aos 24, e Pochettino aos 38 minutos do primeiro tempo; Tinga, aos 9, e Zé Hugo, aos 44 do segundo tempo

Cartão amarelo: Luan Santos, Janderson e Daniel Jr. (Vitória); Hércules, Brítez, Lucero e Titi (Fortaleza)

Público pagante: 24.099 pessoas

Renda: R$ 318.838,00