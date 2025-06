BRASILEIRÃO

Fortaleza x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 12ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h30

Fortaleza e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (12 de junho), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Fortaleza x Santos ao vivo

Fortaleza

O Leão do Pici ocupa a zona de rebaixamento com os mesmos 10 pontos do Vitória, mas com saldo de gols inferior (-5). A equipe vive momento conturbado e vê o duelo como decisivo para evitar prolongar a crise. Pol Fernández rescindiu com o clube, e o experiente zagueiro Titi está de saída. A principal novidade pode ser a estreia de Matheus Pereira, recém-contratado. >