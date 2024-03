COPA DO NORDESTE

Fortaleza x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de perder o Ba-Vi, o Vitória vai voltar a jogar fora de casa pela Copa do Nordeste, dessa vez contra o Fortaleza, no estádio Castelão. Neste sábado (23), o Leão promete ir para cima da equipe cearense, com o objetivo de voltar ao G4 e evitar uma eliminação precoce no torneio regional. As duas equipes somam oito pontos cada, mas vivem situações diferentes na tabela de classificação. O Vitória amarga a vice-lanterna do Grupo A e o Fortaleza está na vice-liderança do Grupo B. Confira informações sobre o confronto.