BRASILEIRÃO

Fortaleza X Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A derrota para o Botafogo dentro do Barradão e o triunfo do Cuiabá contra o Bahia no último sábado colocaram o Vitória como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ainda com três pontos de diferença para o Corinthians, o Leão viaja para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela 16ª rodada da competição.