PRONUNCIAMENTO

Gabigol se pronuncia após ser suspenso do futebol por 2 anos: ‘Confio que serei inocentado’

O jogador reforçou que vai recorrer da decisão

Estadão

Publicado em 26 de março de 2024 às 10:40

Gabigol no Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/CRF / Divulgação

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, se pronunciou após ser suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping. O julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) começou na semana passada e terminou na segunda-feira (25) com cinco votos a favor da punição para o jogador e quatro contra.

Gabigol utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre a sentença e disse que jamais tentou obstruir ou fraudar qualquer exame. "Confio que serei inocentado pela instância superior", afirmou o atacante do Flamengo, que reforçou que vai recorrer da decisão.

O jogador relembrou o início da carreira no futebol para destacar sempre ter seguido as regras e jamais ter utilizado substâncias proibidas. Vale ressaltar que a punição aplicada pelo TJD-AD ao atacante é por "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle", prevista no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, e não por ter sido encontrada qualquer substância proibida no exame. Em caso de condenação neste artigo, o código prevê até quatro anos de suspensão.

"Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com o meu clube e com o torcedor brasileiro", disse Gabigol, que afirmou estar "decepcionado" com o resultado do julgamento. "Seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior", disse.

ENTENDA O CASO

Agentes de coleta de exames antidoping denunciaram que Gabigol dificultou a realização dos processos em 8 de abril de 2023, no CT do Flamengo, no Rio. O chamado 'doping surpresa', como o nome sugere, ocorre sem aviso prévio, e é feito pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). A acusação foi oficializada meses depois, no fim de dezembro de 2023. Embora o atacante tenha realizado os exames, relatos dos agentes apontaram que houve demora em seguir as instruções para a coleta

Segundo os responsáveis, Gabigol não cumpriu as orientações indicadas e chegou a se irritar ao saber que um dos agentes o acompanharia até o banheiro para a coleta, além de ter demorado mais do que qualquer outro atleta do Flamengo a se submeter ao exame. A pena começou a valer a partir da data de coleta, então a suspensão será até abril de 2025.

Em nota, o Flamengo disse ter recebido com surpresa a decisão do julgamento e afirmou que auxiliará Gabigol na apresentação do recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) por entender não ter ocorrido fraude ou tentativa que justifique a punição.