Gabriel Medina terá sua própria piscina de ondas em São Paulo

O surfista se tornou embaixador e sócio de um clube de luxo com praia artificial que produz 900 ondas por hora

Marina Branco

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 14:15

Gabriel Medina Crédito: Willian Lucas/COB

Nas últimas Olimpíadas, Gabriel Medina foi um dos principais nomes mencionados nos debates sobre um dia fazer a disputa de surfe em piscina de ondas ao invés do alto mar, já que o brasileiro ficou com o bronze por não ter ondas suficientes para surfar e pontuar em sua bateria. >

Seja a mudança possível ou não, é inegável que o surfista estaria preparado: Medina terá sua própria piscina de ondas em um clube de luxo em São Paulo, empreendimento imobiliário de praia artificial do qual virou sócio. >

O tricampeão mundial de surfe anunciou seu investimento na última terça-feira (4), quando se tornou sócio da incorporadora KSM Realty. Com isso, ele se envolveu com o Beyond The Club, clube em Santo Amaro que será lançado em abril. Lá, o foco é uma praia artificial imensa, com 28 mil m².>

"Ter uma praia por perto, com ondas perfeitas para treinar e curtir o dia. É realmente sensacional, pois oferece um ambiente controlado e consistente para testar novos limites e desenvolver habilidades de forma mais precisa. Há pouco tempo, não podia nem sonhar com a possibilidade de ver uma onda quebrando em São Paulo. Essa é a "onda certa" para unir minha paixão pelo surfe a um novo desafio no mercado imobiliário, com uma visão estratégica para o futuro", comentou Medina.>

Por ser uma cidade sem praia, São Paulo dificulta o treino de surfistas, que precisam buscar alternativas em outros locais, ou como a encontrada por Medina. Mesmo depois de aposentado, ele poderá seguir trabalhando com o clube, e se envolvendo com o esporte. >

Piscina de ondas de Medina sendo construída Crédito: Reprodução

A entrada do brasileiro no mundo das praias falsas se assemelha à de Kelly Slater, ex-surfista onze vezes campeão mundial que também tem uma piscina de ondas nos Estados Unidos. Na piscina de Kelly, localizada na Califórnia, acontecem algumas etapas da WSL, a liga mundial de surfe.>

"O Kelly é uma referência dentro e fora d’água, e com certeza sua trajetória inspira. Mas cada atleta tem sua própria jornada, e eu sempre acreditei em construir a minha de forma autêntica, levando comigo os valores que fazem sentido para mim. O Beyond The Club reflete exatamente isso, não é apenas sobre ter a maior piscina da Wavegarden do mundo, mas sobre criar um ambiente que une esporte, bem-estar, lazer e performance com um propósito bem definido", afirmou Medina. >

"Lá, a experiência vai muito além do surfe: é sobre qualidade de vida e conexão. Fazer parte desse projeto é especial porque ele carrega essa essência que eu acredito e quero compartilhar", completou. >

Como será a piscina de Medina

Criando até 900 ondas por hora com um intervalo de só quatro segundos entre uma e outra, a piscina de Medina será capaz de produzir mais de 20 tipos de ondas, incluindo os famosos tubos. Cada onda terá de 0,5 a dois metros de altura.>

Com R$ 1,1 bilhão em investimentos, o clube terá simuladores de golfe, esqui, snowboard e automobilismo, quadras de tênis, beach tennis, futevôlei, squash e paddle, pickleball, suítes para hospedagem, pet club, arena e-sports, coworking, teatro, um fitness center de 2.200 m² e espaço para lutas e danças.>

"O Beyond The Club representa um novo capítulo na minha carreira, em que posso aplicar tudo o que aprendi no surfe, como disciplina, inovação e superação, para criar algo realmente transformador no setor imobiliário. Piscinas de onda como essa são uma revolução para o surfe, e estou empolgado com a possibilidade de explorar novas frentes e conectar as pessoas a um novo estilo de vida", afirmou Medina.>