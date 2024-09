DE VOLTA

Gabriel Santiago é reintegrado ao elenco do Vitória após empréstimo

Time treinou nesta quinta-feira (5) para dar continuidade à preparação para o jogo contra o Atlético-GO

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 17:29

Gabriel Santiago voltou ao elenco do Leão e pode ser reaproveitado por Carpini Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O meio-campista Gabriel Santiago está de volta à Toca do Leão após o período de empréstimo ao ABC se encerrar. Revelado pelo Vitória, o jogador treinou nesta quinta-feira (5) com o assistente da preparação física Vinícius Franco e depois cruzando bolas para treinar os zagueiros do clube.

Desde que disputou a terceira divisão com a camisa rubro-negra em 2022, o meia foi emprestado a três equipes do futebol brasileiro. A primeira delas aconteceu no ano passado, quando o jogador foi para Pernambuco reforçar o Náutico. No Timbu, foram 26 jogos e cinco gols marcados. O sucesso no clube alvirrubro credenciou o jogador para atuar pela Ponte Preta na Série B. No entanto, o jogador não conseguiu ter sequência e parou no ABC antes de retornar ao Leão.

No clube de Natal, Gabriel Santiago entrou em campo 13 vezes e marcou apenas um gol, na partida contra o Ferroviário, pela Série C. Agora de volta ao time rubro-negro, o jogador tem a chance de mostrar serviço e pode ser aproveitado por Thiago Carpini no Campeonato Brasileiro. No entanto, o provável é que o jogador faça parte do elenco que vai disputado o Brasileirão de Aspirantes, com início marcado para setembro.

Treino na Toca

Com foco no próximo duelo pelo Brasileirão, no dia 14, às 16 horas, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, o Vitória realizou na manhã desta quinta-feira (5) mais uma sessão de treinamentos no CT Manoel Pontes Tanajura. As atividades foram voltadas mais para a parte técnica, com ênfase na finalização e treino específico com os zagueiros.

Os jogadores se apresentaram às 8 horas nesta quinta e foram encaminhados para avaliação na fisiologia. Depois, o pré-treino com exercícios de mobilidade na academia de musculação. No campo 2, aquecimento aplicado pelo preparador físico Caio Gilli. Na sequência, os trabalhos técnicos. Primeiro, jogos em espaço reduzido para exercitar a marcação e a posse de bola.

No segundo momento, Thiago Carpini usou uma parte do campo Bebeto Gama e realizou um trabalho específico com os zagueiros Bruno Uvini, Wagner Leonardo, Neris e Edu objetivando treinar técnica de marcação, posicionamento defensivo, antecipação e jogo aéreo. Na outra parte do gramado, o assistente técnico Estephan Djian comandou treino para criar situações de finalização em bolas cruzadas rasteira e pelo alto, e arremates frontais.