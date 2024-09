ELENCO FECHADO

Janela de transferências encerra com seis atletas contratados pelo Vitória

Jogadores recém-chegados já estão se estabelecendo entre os titulares de Thiago Carpini

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 05:00

Filipe Machado chegou ao Leão nesta janela de transferências e já tem quatro jogos como titular Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A última janela de transferências para os times brasileiros se encerrou na segunda-feira. O período foi suficiente para o Vitória colocar seis nomes de jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e reforçar a equipe comandada por Thiago Carpini. As novas peças, inclusive, aos poucos estão se estabelecendo entre os titulares do Leão.

Ainda na luta contra o rebaixamento, a situação do rubro-negro ficou mais complicada ao fim de 25ª rodada, já que o clube agora ocupa a 18ª posição do Brasileirão e está a cinco pontos do Fluminense, primeira equipe de fora do Z-4. Para piorar, ainda pode cair para o 19º lugar nesta quinta-feira (5), com o jogo atrasado entre Cuiabá e Juventude. No entanto, o Z4 não é novidade para o Vitória, que passou 14 dos 25 jogos entre os últimos do campeonato.

Para ajudar na luta contra a degola, foi preciso ir ao mercado fechar as lacunas deixadas pela montagem do elenco. O primeiro a chegar à Toca do Leão foi o volante Ricardo Ryller. Antes mesmo da janela abrir, o jogador já treinava com o restante dos jogadores, e, agora, soma sete partidas com a camisa do Vitória - sendo que, em seis, o atleta começou como titular.

Vindo da Arábia Saudita, o meio-campista fez a sua estreia no Brasileirão contra o Grêmio, fora de casa. Desde então, o volante só não participou do confronto contra o Vasco por conta de uma lesão no ombro sentida contra o São Paulo.

Depois de Ryller, três reforços chegaram juntos e já foram jogando antes mesmo de serem apresentados oficialmente. Do Cruzeiro, o zagueiro Neris e o volante Machado vieram em definitivo. Já Edu foi incluído em uma troca com o Goiás pelo defensor Reynaldo, que já veste a camisa do Esmeraldino.

Dentre os dois zagueiros contratados pela cúpula do Leão, foi Neris quem tomou a posição para si. Ele chegou ao clube iniciando na vitória por 2x0 contra o Palmeiras e passou a fazer dupla com Wagner Leonardo em cinco partidas. Esteve ausente somente contra o São Paulo, pelo cartão vermelho recebido no confronto anterior.

Já Edu é uma peça usada para suprir a lacuna de um zagueiro de ofício no elenco. Durante a campanha do clube no Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini perdeu Camutanga e Bruno Uvini, precisando improvisar Caio Vinícius na função. Em outros jogos, o treinador teve que adaptar o sistema para encaixar dois zagueiros canhotos. Desde que estreou contra o Palmeiras, Edu entrou em mais três jogos, sempre saindo do banco de reservas.

Além de Ryller, a contratação de Filipe Machado para o meio de campo do Vitória aconteceu para repor as saídas de Dudu e Rodrigo Andrade do clube. Apesar dos sete volantes no elenco, a qualidade no setor é importante para manter o desempenho do esquema com três volantes. Desde que chegou ao Vitória, Machado precisou entrar em duas partidas vindo do banco de reservas até iniciar como titular.

Já no ataque, o Leão teve duas novas adições no plantel. Gustavo Mosquito foi o último a ser anunciado pelo rubro-negro e já entrou em campo diante do Vasco no último domingo, somando 29 minutos em campo. No mesmo duelo, Carlos Eduardo recebeu a chance de iniciar pela primeira vez como titular do Leão. Além do confronto, o ponta já atuou em outros quatro jogos.

Apesar da janela de transferências ter terminado, os clubes brasileiros têm até o dia 20 de setembro para mandar a lista final para a CBF. No entanto, o período serve apenas para a inscrição de atletas que tenham encerrado seus vínculos até o último dia da janela, ou seja, até a segunda-feira (2).

Saídas

O ambiente da Toca do Leão também precisou lidar com baixas no elenco comandado por Thiago Carpini. Ao todo, oito atletas deixaram de vestir a camisa rubro-negra, metade deles por empréstimo.

Dudu e Rodrigo Andrade foram cedidos ao Novorizontino e ao Mirassol, respectivamente. Enquanto Dudu ainda pode voltar ao Vitória no próximo ano, Andrade termina seu vínculo com o Leão assim que acabar o empréstimo. Os dois foram peças fundamentais do time que terminou como campeão da Série B, mas perderam espaço neste ano e tiveram suas saídas decretadas após o episódio de agressão por uma torcida organizada do clube.