DE OLHO NA CALCULADORA

Após derrota em casa, matemáticos apontam Vitória com 75% de chance de ser rebaixado

Rubro-negro precisa se superar nos últimos 13 jogos do Brasileirão para conseguir permanecer na primeira divisão

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 05:00

Vitória precisa se superar para continuar na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Os últimos anos do Vitória são uma verdadeira montanha-russa de sentimentos para o torcedor do clube, já que a parte rubro-negra da Bahia conviveu com rebaixamentos, campanhas de insucesso e um título nacional. De volta a elite nacional, o objetivo do Leão é se manter na Série A. No entanto, a missão ficou mais complicada depois da derrota para o Vasco por 1x0, dentro de casa, no domingo passado.

De acordo com os números calculados pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ao fim da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória é o segundo time com maior probabilidade de acabar a competição entre os quatro últimos, com 75%. Mesmo estando na frente de outras duas equipes, o Cuiabá está apenas a um ponto do rubro-negro e possui dois jogos a menos na tabela. O lanterninha Atlético Goianiense atualmente soma 96% de chance de cair, enquanto o clube mato-grossense tem 67%. Fechando os quatro últimos, o Corinthians aparece com 52%.

Com apenas 25% de chance de permanecer, o time baiano precisa mirar em campanhas recentes em que o próprio rubro-negro foi contra as probabilidades. Em 2022, a equipe disputava a Série C e tinha apenas 2,6% de chance de se classificar para a segunda fase da competição, na 12ª rodada. O torcedor, então, viu a equipe reagir na competição e conseguir a classificação no último jogo.

Fato é, para escapar da degola e continuar disputando a primeira divisão em 2025, o Vitória vai precisar melhorar o desempenho na competição. O aproveitamento do clube no returno do Brasileirão é de apenas 38%, o que coloca a equipe melhor do que outros sete concorrentes. Se mantiver os números nos 13 jogos a serem disputados, os comandados de Thiago Carpini somariam mais 14 pontos. A pontuação deixaria o clube com 36, o que decretaria o rebaixamento.

Como escapar?

Ainda de acordo com os números da UFMG na atual rodada, uma equipe que some 37 pontos tem 100% de chance de cair. A primeira pontuação abaixo dos 50% aparece apenas com 42. Já a meta dos 45 pontos, comumente associada como o suficiente para permanecer, soma apenas 4%. Para alcançar essa pontuação, o clube precisa se superar e dobrar os pontos conquistados até então. Se conseguir repetir os mesmos 22 pontos, o Leão terminaria o Campeonato Brasileiro com 44, onde os especialistas da universidade apontam para apenas 11% de chance de queda.

A missão, no entanto, deve ser complicada. Repetir a marca alcançada dos 25 jogos disputados nos 13 restantes resultaria em um aproveitamento de 56%. Para alcançar tal feito, no mínimo o Leão precisa dobrar o número de vitórias na competição e chegar a 12. Conseguindo, ainda teriam sete confrontos para conseguir somar mais cinco.

Independentemente da nota de corte que vai definir quem serão os quatro últimos do Brasileirão, o treinador Thiago Carpini reconheceu a missão difícil que vai encontrar no final, mas pontuou que o aspecto mental do elenco vai ser o ponto forte para mudar a situação no campeonato.

“Se tem uma coisa que esse grupo aprendeu a ser é cascudo. Eles estão tomando porrada o tempo todo. O campeonato está todo perto do Z4. Eles estão com o mental muito forte, [estar muito tempo brigando contra o rebaixamento] não vai interferir. A gente reconhece as nossas limitações e trabalha para evoluir. A evolução não está só no resultado. É isso que vai nos dar a sonhada permanência na Série A. As coisas ficam mais perto de acontecer quando você joga bem, compete, o Vitória é grande e tem tido postura de uma grande equipe”, deu o recado.