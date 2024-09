VÉSPERA DE JOGO

Briga entre organizadas de Vasco e Vitória deixa três feridos na Praia do Flamengo

Os dois times se enfrentam hoje, no Barradão

Uma briga entre torcedores deixou três feridos, na noite de sábado (31), na Praia do Flamengo, em Salvador. O conflito envolveu membros de torcidas do Vasco e do Vitória, segundo relatos.