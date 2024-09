FALA, TREINADOR!

'Constante evolução': Carpini minimiza derrota e destaca atuação do Vitória

Rubro-Negro baiano foi derrotado por 1 a 0 pelo Vasco na noite deste domingo (1°)

Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 22:41

Rubro-Negro baiano foi derrotado por 1 a 0 pelo Vasco Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Após perder para o Vasco por 1 a 0, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini, do Vitória, preferiu destacar os pontos positivos da equipe e sinalizar evolução do elenco. Segundo ele, há uma grande diferença entre o Leão da Barra que iniciou a competição e o Vitória que briga contra o rebaixamento uma rodada após a outra.

"Nos primeiros jogos da competição, o Vitória fez um ponto. Hoje, nos fechamos sete jogos do retorno com 7 pontos. A perspectiva é melhor, mas temos um débito para trás. E tirar esse débito contra times da tabela de cima não é fácil. Existem evoluções, limitações e não vamos esconder do torcedor. Respeito opiniões, mas vejo um futebol diferente e uma constante evolução que precisa vir acompanhada de resultados", disse o treinador.

Ainda dando ênfase ao trabalho com evolução, Carpini foi questionado sobre as 11 derrotas à frente do Rubro-Negro. Em resposta, ele declarou que encontrou um ambiente difícil no clube.

"A gente chegou aqui e encontrou um ambiente conturbado, com muitas coisas a serem geridas e administradas. Não é só pensar no jogo, no treino e em quem a gente acredita que tem que colocar em campo. Trocar o pneu com o carro andando é difícil. Mesmo nos momentos bons, nós nunca mudamos o discurso. A nossa linha de trabalho é ter convicção do que está sendo feito, a aceitação da realidade pelos atletas e a continuação do trabalho", disse Carpini.

Em retorno às questões que citam as derrotas do time, Carpini fez questão de ressaltar que já foi feito desde a sua chegada. "Por mais que nós tenhamos 11 derrotas sob o meu comando, eu acho que é nítida a evolução coletiva. Dentro dessa evolução, porém, existe a capacidade individual que eu não consigo controlar. Hoje, se qualquer um disser que nós não merecíamos a vitória, eu vou discordar", completou o técnico.