PÓS-OPERATÓRIO

Galvão Bueno se recupera bem de cirurgia e segue confirmado na Copa do Mundo 2026

Internado em São Paulo desde o último sábado (23/5), o narrador já iniciou a fisioterapia e apresenta evolução positiva no pós-operatório

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:14

Galvão Bueno Crédito: Divulgação

Depois de passar por uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco no último sábado (23), Galvão Bueno vem apresentando uma “ótima recuperação”, segundo informou a filha do narrador ao Metrópoles nesta terça-feira (26/5).

Internado em São Paulo há cinco dias, o narrador já iniciou as sessões de fisioterapia e, de acordo com a família, tem mostrado resultados bastante positivos neste período pós-operatório.

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A cirurgia havia sido previamente organizada pela equipe do apresentador. Seguindo recomendação médica, ele optou por realizar o procedimento antes da viagem aos Estados Unidos, buscando mais conforto para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.