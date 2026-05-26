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Galvão Bueno se recupera bem de cirurgia e segue confirmado na Copa do Mundo 2026

Internado em São Paulo desde o último sábado (23/5), o narrador já iniciou a fisioterapia e apresenta evolução positiva no pós-operatório

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:14

Galvão Bueno estará de volta ao esporte da Globo
Galvão Bueno  Crédito: Divulgação

Depois de passar por uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco no último sábado (23), Galvão Bueno vem apresentando uma “ótima recuperação”, segundo informou a filha do narrador ao Metrópoles nesta terça-feira (26/5).

Internado em São Paulo há cinco dias, o narrador já iniciou as sessões de fisioterapia e, de acordo com a família, tem mostrado resultados bastante positivos neste período pós-operatório.

Galvão Bueno

Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno  por Reprodução
Galvão Bueno por TV Cultura
Galvão Bueno por divulgação
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Galvão Bueno por Reprodução

A cirurgia havia sido previamente organizada pela equipe do apresentador. Seguindo recomendação médica, ele optou por realizar o procedimento antes da viagem aos Estados Unidos, buscando mais conforto para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

Ainda conforme os familiares, a operação foi simples e a previsão é de uma recuperação rápida. Em nota oficial, o SBT reforçou que Galvão continua confirmado na equipe responsável pela transmissão da Copa do Mundo.

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