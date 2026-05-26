Galvão Bueno se recupera bem de cirurgia e segue confirmado na Copa do Mundo 2026

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:14
Depois de passar por uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco no último sábado (23), Galvão Bueno vem apresentando uma “ótima recuperação”, segundo informou a filha do narrador ao Metrópoles nesta terça-feira (26/5).
Internado em São Paulo há cinco dias, o narrador já iniciou as sessões de fisioterapia e, de acordo com a família, tem mostrado resultados bastante positivos neste período pós-operatório.
Galvão Bueno
A cirurgia havia sido previamente organizada pela equipe do apresentador. Seguindo recomendação médica, ele optou por realizar o procedimento antes da viagem aos Estados Unidos, buscando mais conforto para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.
Ainda conforme os familiares, a operação foi simples e a previsão é de uma recuperação rápida. Em nota oficial, o SBT reforçou que Galvão continua confirmado na equipe responsável pela transmissão da Copa do Mundo.