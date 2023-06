Galvão se revolta com nova derrota do Brasil: 'Não mostrou nada'

O narrador Galvão Bueno não foi a voz da derrota do Brasil para Senegal por 4x2 na terça-feira (20) em Lisboa, mas aproveitou as redes sociais para expressar sua opinião e dar razão à sua crítica reiterada sobre a espera da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo técnico italiano Carlo Ancelotti.

A CBF está otimista com um acerto com Ancelotti, mas a opção pelo treinador, que tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024, é alvo de contestações. Se tiver de esperar até lá para contar com o técnico, o Brasil terá de atuar em oito partidas com um interino, sendo seis jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e dois amistosos.