Gilberto relembra fuga pessoal do Z4 e fala em "se doar 110%"

Gilberto concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (21). Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A luta contra o rebaixamento não é uma novidade para Gilberto. O lateral direito do Bahia viveu uma situação um pouco parecida com a atual do clube baiano no ano de 2019, antes de embarcar para a Europa, e teve sucesso na fuga. O momento foi lembrado pelo atleta em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (21), no CT Evaristo de Macedo.



Gilberto estava no Fluminense, e o tricolor carioca chegou à 35ª rodada do Brasileirão daquele ano com os mesmos 38 pontos que o Bahia tem atualmente. O lateral relembrou o momento vivido. "Já tive essa experiência (de luta contra o Z4) em 2019, praticamente a mesma situação e conseguimos reverter. Tem que ter cabeça no lugar, ter o psicológico forte, um puxar o outro, palavras positivas nesse momento podem incentivar aqueles que estão mais para baixo", disse o jogador.

Diferente do Esquadrão, o Flu estava na 15ª colocação, fora do Z4 após vencer fora de casa a equipe do CSA. Nas últimas quatro rodadas, arrancou de vez: duas vitórias e dois empates garantiram a permanência na elite. Para buscar o mesmo destino, o camisa 2 sabe que é preciso de ainda mais vontade de cada um do elenco para isso.

por Gilberto - Lateral do Bahia "Acho que essa é a fala: se doar 110%, mais que isso até, sair do campo esgotado, mas com os três pontos. É só isso que a gente pensa, só nisso que a gente trabalha e é assim que a gente vai conseguir buscar alguma coisa."

O Esquadrão entra em campo apenas na sexta-feira (24), quando enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, às 21h. Até lá, a equipe busca recuperar a confiança para voltar a vencer fora de Salvador, algo que não acontece desde o 6x4 contra o Goiás, no dia 7 de outubro.

"Não vim para cá para brigar pelo rebaixamento, mas sei que o momento é difícil, então a gente tem que ter atenção. A gente sabe que é totalmente possível (escapar do rebaixamento), depende da gente fazer bons jogos, principalmente começando na sexta-feira, a gente precisa fazer um grande jogo e buscar o triunfo na casa do Corinthians", cobrou Gilberto.

Confira outros temas abordados na coletiva:

Gols sofridos nos minutos finais

"Temos conversado bastante sobre isso, principalmente nos últimos jogos. Vimos vídeos, principalmente agora na parada da Data Fifa, treinamos bastante bola parada, sabemos que erramos bastante nisso. Então é ter mais atenção, mais foco durante todo o jogo para não acontecer mais isso e a gente estar vivo na luta".



Questão emocional

"A gente sabe que não é só no futebol, é no mundo todo, a questão psicológica que tem afetado muitos jovens, e a gente sabe que nosso grupo tem muitos jovens. Nós, mais experientes, temos que ajudá-los. Tem o trabalho da psicóloga, que ajuda bastante também, mas a gente sabe que no futebol a gente não tem muito tempo. Temos que virar os resultados negativos para baixo e pensar no resultado positivo".