Giovanni Augusto segue hospitalizado após se lesionar em jogo do Vitória

Camisa 10 do Vitória, Giovanni Augusto segue internado em um hospital de Salvador. O jogador foi levado em ambulância no final do primeiro tempo do jogo contra o Ceará, disputado na noite de domingo (13), no Barradão, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. De acordo com o clube, o atleta ainda não tem previsão de alta e novo boletim será informado na tarde desta segunda-feira (14).



Giovanni Augusto levou uma pancada durante a partida e fraturou a costela. O médico Marcelo Côrtes, que estava de plantão no Barradão, explicou que o jogador precisaria passar por um procedimento.