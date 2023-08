Vitória bate o Ceará e se mantém na vice-liderança da Série B

Léo Gamalho balança a rede contra o Ceará e comemora com os demais jogadores. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Mais três pontos na contagem para o acesso à elite do futebol nacional. O Vitória mais uma vez fez o dever de casa no Barradão e garantiu a alegria na arquibancada na 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Na noite deste domingo (13), o Leão venceu o Ceará por 1x0, com gol de Léo Gamalho, em cobrança de pênalti certeira. Nos acréscimos, Jhonny Lucas e Wellington Nem foram expulsos.



Para enfrentar o Ceará, o técnico Léo Condé promoveu quatro mudanças. Recuperado de lesão, Felipe Vieira reassumiu a lateral esquerda e, Matheusinho, improvisado como ala nas duas partidas anteriores, ficou como opção no banco de reservas, assim como Gegê, Zeca e Wellington Nem.

Na Toca do Leão desde abril, o volante Matheus Trindade teve a primeira oportunidade como titular. O zagueiro Yan Souto atuou como lateral direito e Léo Gamalho voltou a ser a referência no ataque após cumprir suspensão.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 44 pontos e se manteve na vice-liderança da competição, atrás apenas do Sport, dono de 45 pontos. O Ceará caiu uma posição e ficou na 10ª, com 33. A distância da equipe baiana para o primeiro time fora do G4 é de cinco pontos. O Juventude soma 39 e ocupa o 5º lugar.

O Vitória volta a entrar em campo na sexta-feira (18), às 19h, novamente no Barradão, contra o Botafogo-SP. O Ceará terá uma semana inteira para trabalhar, pois só joga no próximo domingo (20), às 18h, quando enfrenta a Ponte Preta, no Castelão, em partida que fecha a 24ª rodada da Série B.

Pênalti e pressão

Vitória e Ceará fizeram um primeiro tempo disputado. O rubro-negro teve a chance de sair na frente no marcador e não desperdiçou. Logo aos 10 minutos, Erick fez falta em Iury Castilho dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Léo Gamalho converteu bem aos 12 e fez a alegria da galera na arquibancada do Barradão: 1x0.

O gol sofrido desestabilizou o Ceará por um tempo, mas a equipe visitante se reorganizou e foi para cima do Vitória no final do primeiro tempo. O placar só não foi alterado antes do intervalo porque Lucas Arcanjo apresentou repertório de ótimas defesas.

O goleiro rubro-negro salvou o chute colocado de Erick, além de dois ataques protagonizados por Jean Carlos, um deles de longa distância. Pouco antes do intervalo, Giovanni Augusto levou uma pancada na costela, precisou deixar o campo e seguiu em ambulância para o hospital.

Dever cumprido

Wellington Nem voltou no segundo tempo no lugar dele. Não foi a única mudança. Amarelado, Camutanga deu lugar a Zeca. E logo que a bola rolou Iury Castilho deu lugar a Zé Hugo, que entrou colocando fogo no jogo.

O atacante quase ampliou o placar com uma finalização de cabeça, mas Bruno Ferreira roubou a cena ao fazer ótima defesa. No final do jogo foi a vez de Lucas Arcanjo salvar o Vitória mais uma vez ao pegar o chute de fora da área de Barletta. Guilherme Castilho ainda tentou de bicicleta, mas mandou por cima do gol.

Nos acréscimos, o Vitória teve dois jogadores expulsos. O volante Jhonny Lucas deu um carrinho em Guilherme Castilho e levou cartão vermelho direto. Na sequência, o atacante Wellington Nem recebeu o segundo cartão amarelo no jogo e, consequentemente, o vermelho. Apesar das baixas nos minutos finais, o Vitória fez valer o mando de campo mais uma vez nessa Série B.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Ceará (Série B – 23ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Yan Souto, Camutanga (Zeca) e Wagner Leonardo; Felipe Vieira, Dudu, Matheus Trindade (Jhonny Lucas) e Giovanni Augusto (Wellington Nem); Iury Castilho, Léo Gamalho (Welder) e Mateus Gonçalves. Técnico: Léo Condé.

Ceará: Bruno Ferreira, Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor (Willian Formiga); Breno (Zé Ricardo), Willian Maranhão e Jean Carlos (Guilherme Castilho); Erick (Chrystian Barletta), Saulo Mineiro e Nicolas (Bissoli). Técnico: Guto Ferreira.

Estádio: Barradão

Gols: Léo Gamalho, aos 12 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Camutanga, Dudu, Yan Souto e Mateus Gonçalves; Breno, Paulo Victor, Bissoli, Warley

Cartão vermelho: Jhonny Lucas e Wellington Nem

Público: 22.987

Renda: R$ 556.736,00