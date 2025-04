SUL-AMERICANA

Godoy Cruz x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo está marcado para o Estádio Malvinas Argentinas, na Argentina

Godoy Cruz e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira pela 3ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana. O duelo, marcado para o Estádio Malvinas Argentinas, na Argentina, será o primeiro de Mano Menezes no comando do Tricolor. Ambas as equipes dividem a liderança do Grupo D com seis pontos, e o confronto promete equilíbrio. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>