Corinthians x Racing-URU: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira em busca de sua primeira vitória na Sul-Americana. Pela terceira rodada da fase de grupos, o Timão enfrenta o Racing-URU, na Neo Química Arena, com a missão de seguir vivo na briga por uma vaga no mata-mata da competição continental. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Corinthians x Racing-URU ao vivo

Corinthians

Terceiro colocado no Grupo C da Sul-Americana, o Corinthians vive um momento de transição. Após a saída de Ramón Díaz, o time será comandado por Orlando Ribeiro, que tenta reorganizar a equipe após a eliminação na Pré-Libertadores e um início instável no torneio sul-americano, com um empate e uma derrota. A vitória é essencial para manter chances reais de classificação direta às oitavas.>