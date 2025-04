LA LIGA

Real Betis x Real Valladolid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estadio Benito Villamarín, em Sevilha

Pela 33ª rodada da La Liga, o Real Betis recebe o Real Valladolid nesta quinta-feira, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha. Em boa fase, o time comandado por Manuel Pellegrini busca consolidar sua posição entre os seis primeiros da tabela, enquanto o Valladolid tenta encerrar a temporada de forma digna após o rebaixamento matemático. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Real Betis x Real Valladolid ao vivo

Real Betis

Na 6ª colocação da La Liga com 51 pontos, o Betis vive um bom momento e sonha com uma vaga nas competições europeias. Com três vitórias nas últimas cinco rodadas, a equipe aposta no talento de Isco e no equilíbrio tático proposto por Pellegrini para somar mais três pontos em casa.>