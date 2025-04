LA LIGA

Osasuna x Sevilla: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estadio El Sadar, em Pamplona

Em duelo válido pela 33ª rodada da La Liga, Osasuna e Sevilla se enfrentam nesta quinta-feira, no Estadio El Sadar, em Pamplona. A equipe da casa busca consolidar a boa fase diante da torcida, enquanto o Sevilla tenta melhorar seu desempenho fora de casa na reta final do campeonato. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>