LIBERTADORES

Bolívar x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estadio Hernando Siles, em La Paz

Bolívar e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Verdão lidera o Grupo G com 100% de aproveitamento e pode encaminhar a classificação com uma vitória fora de casa. Já o time boliviano busca encostar na liderança. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>